Villa Allende: denunciaron penalmente al intendente Cornet por desobediencia y abuso de autoridad

Villa Allende. El concejal Julio Loza del bloque opositor Elegí Villa Allende, denunció penalmente al intendente de esta ciudad, Pablo Cornet, y al secretario de Gobierno, Felipe Crespo, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y abuso de autoridad, tipificados en los artículos 239 y 248 del Código Penal; ya que ambos funcionarios habrían cometido “un conjunto de acciones que constituyen violaciones flagrantes al orden institucional y a derechos ciudadanos fundamentales amparados en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, el de la libre circulación; en el marco de la implementación de facto del denominado ‘Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal’; ya que ambos desobedecieron expresamente las resoluciones de la Justicia provincial”, detalló el edil.

La principal acusación que realizó el concejal Loza es que “pese a la existencia de una orden judicial clara y consentida, Cornet y Crespo la desobedecieron deliberadamente, nunca incorporaron a los vecinos amparistas al Registro de Oposición, ni les permitieron ejercer su derecho a manifestarse sobre el programa, en violación directa de lo ordenado por la Justicia”.

En mayo pasado, el Concejo Deliberante de Villa Allende, con mayoría del macrista PRO aprobó la polémica Ordenanza 14/25 que creaba el Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende, que contempla, entre otras medidas, el cerramiento vehicular temporal de seis zonas que comprenden ciertas calles para dificultar el accionar delictivo, y la creación de “Áreas de Seguridad Vecinal”.

El programa incorporó un mecanismo de participación ciudadana a través de un “Registro de Oposición”, mediante el cual sólo los propietarios y no la totalidad de los vecinos empadronados electoralmente podían manifestarse en contra de su implementación. Si más del 40% de los contribuyentes se oponía, el cerramiento en esa zona no se llevaría adelante. Desde la Municipalidad y el oficialismo, se presentó a este mecanismo de veto u oposición como una garantía de transparencia y participación democrática.

El edil de Elegí Villa Allende remarcó que “muchas de las personas involucradas en los reclamos judiciales no figuran como contribuyentes por ser inquilinos o poseedores legítimos, nunca fueron notificadas, lo cual constituye un incumplimiento grave del deber de obedecer órdenes judiciales”. A esto se suma que, el pasado 22 de julio, fecha en que la Justicia ordinaria lo intima a Cornet a que respete los derechos de los amparistas, el intendente firmó la Resolución 19/25, disponiendo la puesta en marcha del programa en el Área N°1, precisamente donde residían los amparistas: “Esta decisión, tomada en abierto desacato de la orden cautelar, es señalada como prueba contundente del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal”.



Abuso de autoridad

El segundo eje de la denuncia de Loza se refiere al abuso de autoridad, ya que tanto el intendente Cornet como el secretario Crespo “excedieron sus competencias al modificar, por vía de decretos ejecutivos, los alcances de la Ordenanza 14/25 aprobada por el Concejo Deliberante”, señaló el edil y detalló que mediante los Decretos 114/25 y 119/25, el Departamento Ejecutivo amplió arbitrariamente el universo de personas habilitadas a participar del Registro de Oposición, incluyendo a poseedores legítimos e inquilinos, cuando la ordenanza hablaba únicamente de “contribuyentes del padrón de la tasa de servicios a la propiedad”. Además, impusieron requisitos formales complejos como presentar contratos de locación y autorizaciones certificadas, “sin garantizar la notificación efectiva a esas personas, sabiendo que no existen registros que permitan identificarlos fácilmente”.

Para el concejal Loza “esta maniobra fue una farsa institucional, ya que, aunque aparentaba ampliar la participación ciudadana, en realidad la obstaculizaba o hacía inviable, en perjuicio de los vecinos. Esto se traduce en un uso ilegítimo del poder, violando el principio republicano de división de poderes, al invadir competencias legislativas con normativas de carácter ejecutivo”. De allí que la denuncia penal califica estos decretos como “arteros”, “engañosos” y con “intencionalidad contraria a derecho”, ya que fueron emitidos “sabiendo de antemano que su implementación sería imposible de cumplir, lo cual convierte al acto administrativo en una maquinación fraudulenta con fines políticos”.



¿Seguridad vecinal o el muro de Cornet?

A fines de 2024, Cornet y Crespo idearon un plan de seguridad que consistía en amurallar la Villa con 35 portones en calles secundarias, convirtiéndola en el Berlín Occidental de la Guerra Fría.

La polémica estalló nacionalmente en el verano cuando la cosplay mileísta Lilia Lemoine, de vacaciones en Villa Carlos Paz, desembarcó en Villa Allende y montó un show acusando a la vicepresidenta Victoria Villarruel –vacacionaba en esta ciudad en la casona de su ex operador Emilio Viramonte- de apoyar la medida inconsulta y arbitraria del macrista Cornet.

Ya en mayo de este año, cuando Cornet impuso la mayoría parlamentaria del PRO en el Concejo Deliberante y se aprobó la Ordenanza 14/25 creando el Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende, los concejales Julio Loza y Marta Banegas de Elegí Villa Allende fueron quiénes mayor resistencia opusieron, en representación de miles de vecinos.