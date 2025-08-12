79 nuevos oficiales se incorporan a la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Refuerzan la lucha contra el narcotráfico en Córdoba
79 nuevos oficiales se incorporan a la Fuerza Policial AntinarcotráficoLos egresados completaron una formación intensiva de 548 horas y se suman a los operativos de persecución del narcotráfico en la provincia.
En un acto realizado en la Universidad Provincial de Córdoba, 79 oficiales de distintas fuerzas de seguridad recibieron sus certificados del “Trayecto de Formación Profesional Inicial de Orientación en Persecución del Narcotráfico” y el alta para integrarse a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
La capacitación, que tuvo una carga de 548 horas cátedra distribuidas en 15 unidades curriculares, busca fortalecer las competencias de los efectivos en investigación, prevención y persecución del narcotráfico.
El acto fue encabezado por el fiscal general, Juan Manuel Delgado, y la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, acompañados por autoridades provinciales, judiciales y de la FPA. Entre ellas, el fiscal general adjunto, Héctor David; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el secretario de Seguridad, Lito Bevilacqua; y el jefe de la fuerza, Camilo Lassaga.
En paralelo, 170 nuevos aspirantes iniciaron su trayecto formativo, resultado de la alianza estratégica entre la Universidad Provincial de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal, que busca garantizar una preparación integral para enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.