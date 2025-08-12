Avanza en Las Varillas la construcción de la sede de la Universidad Provincial

En la ciudad de Las Varillas se construye a ritmo sostenido una de las 14 sedes regionales, que forma parte del plan de federalización de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Esta propuesta universitaria promoverá el fortalecimiento del ecosistema socioproductivo del este cordobés y provincias vecinas.

La piedra fundacional de la Sede Regional se colocó en febrero, apenas cuatro meses después del anuncio del arribo a esa ciudad del departamento San Justo de la Universidad Provincial.

Actualmente, la obra se encuentra en un 28 por ciento de ejecución, cumpliendo con los plazos previstos. Mientras que la inversión inicial asciende a 5.397.688.305 pesos.

La construcción, en el ex predio del Ferrocarril de Las Varillas, contempla criterios de sustentabilidad acordes a estándares internacionales, con una superficie cubierta interior de 2555 metros cuadrados en dos plantas.