Córdoba impulsa derechos de infancia y adolescencia

Con la participación de organismos provinciales, universidades, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes de toda la provincia, se desarrolló el Seminario Internacional “(CON)VIVIR en clave de derechos de infancias y adolescencias”. Este evento se enmarca en el Precongreso Mundial del XI Congreso Mundial sobre Infancia y Juventud, que se celebrará en Oporto, Portugal, en 2026.

La jornada fue organizada por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, junto con la Asociación para el Desarrollo de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA). Contó con el apoyo de UNICEF Argentina, la Universidad Católica de Córdoba (UCC), la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), y la colaboración del Ministerio de Educación de la provincia y la Fundación Arcor.

La apertura se realizó en la Sala Mayor de la Ciudad de las Artes y estuvo encabezada por la Defensora Amelia López, el Vicerrector de la UPC Daniel Artaza, la Vicerrectora de la UCC Mariana Galli, la vocal del Tribunal Superior de Justicia Jessica Valentini y la Secretaria de Coordinación Territorial del Ministerio de Educación, Nora Bedano.

Durante la apertura, la concejal Mónica Rosales, presidenta de la Comisión de Discapacidad y Accesibilidad Universal, entregó una placa de reconocimiento y el Beneplácito del Concejo Deliberante. Asimismo, la legisladora Estrella Maris Peralta otorgó un reconocimiento legislativo a la Defensora López por la organización del seminario.

La actividad continuó con la conferencia magistral “Cibercrianza”, a cargo de Adriana Gomes Neves, presidenta de la comisión organizadora del Congreso Mundial 2026. También se desarrolló el conversatorio “Derecho a vivir en familia y en comunidad”, con la participación de las profesoras Silvina Testagrossa (UPC) y Ana Faas (UCC), moderado por Juan José Castellano, director general de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación. La primera parte concluyó con la charla “Vínculos seguros: el derecho a (con)vivir en entornos saludables”, dictada por el Lic. Néstor López y la Lic. Marta Presenti, moderada por la Defensora López.

Foro intergeneracional: adolescencias como protagonistas

En el segundo bloque, se desarrolló un Foro Intergeneracional que reunió a adolescentes del programa “Facilitadores en Acción” junto con autoridades y especialistas en infancia y adolescencia. Como parte de esta instancia, se presentó un programa especial del stream “Detrás del Humo”, producido por adolescentes para adolescentes con apoyo de la Defensoría, en el que se debatió sobre influencias sociales en la crianza y el rol de la familia.

Posteriormente, los jóvenes presentaron propuestas relacionadas con la salud mental, el cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana ante la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, legisladores y otras autoridades presentes.

Encuentro intermunicipal por la inclusión educativa

Finalmente, en la Facultad de Educación y Salud “Dr. Domingo Cabred” de la UPC, se llevó a cabo el Conversatorio y Encuentro Intermunicipal por la Inclusión Educativa, con la participación de referentes de municipios que forman parte del programa MUNA en Córdoba.

El panel de apertura contó con la presencia de la Defensora Amelia López, Nora Bedano (Ministerio de Educación), Cecilia Litichever (UNICEF Argentina), Marcela Browne (Fundación SES), el intendente de Malagueño Marcos Fey y Leticia Basualdo, coordinadora de Educación de Estación Juárez Celman.

Durante la reunión, se fortalecieron articulaciones locales y se avanzó en la coordinación entre las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) y los Planes de Acción MUNA. Como resultado, se acordó una hoja de ruta compartida para continuar diseñando políticas inclusivas desde los territorios.

El Seminario “(CON)VIVIR en clave de derechos de infancias y adolescencias” reafirmó el compromiso de los distintos niveles del Estado, organizaciones y actores sociales en la construcción de entornos más justos, seguros e inclusivos para niñas, niños y adolescentes. Además, sentó las bases para nuevas líneas de trabajo conjunto y fortaleció el camino hacia el XI Congreso Mundial sobre Infancia y Juventud.