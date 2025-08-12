Córdoba y mutuales acuerdan un plan histórico para el desarrollo local

En el Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, Córdoba firmó un compromiso clave con 25 Comunidades Regionales y confederaciones del sector para promover economía, educación y cuidado ambiental en todo el territorio.

La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, rubricó un histórico acuerdo con 25 Comunidades Regionales y las Confederaciones COOPERAR, CAM y CONINAGRO para potenciar la economía social y el arraigo territorial.

El acta, firmada en el marco del Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, establece compromisos para promover el comercio local, fortalecer la educación cooperativa y mutual, impulsar el cuidado ambiental y de la salud, y generar acciones conjuntas entre el Estado y el sector.

El ministro Gustavo Brandán destacó que “el fortalecimiento del sector cooperativo y mutual es una verdadera política de Estado. En el gobierno del gobernador Martín Llaryora trabajamos para concertar políticas entre lo público y lo privado”.

Para Brandán, “las cooperativas y mutuales son el motor de desarrollo de muchas comunidades; sin ellas, el interior de Córdoba sería un desierto arrasado”. Subrayó que el Ministerio de Cooperativas y Mutuales actúa como “el ministerio del interior del interior”, llevando políticas de Estado a cada localidad.

El acuerdo será canalizado a través de la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales, espacio que articulará proyectos para generar empleo, ingresos y bienestar, y que busca consolidar una economía más participativa, equitativa y sostenible.

Participaron en la firma autoridades nacionales e internacionales del sector, entre ellas Ariel Guarco (COOPERAR), Alejandro Russo (CAM) y Gustavo Daniel Gaich (CONINAGRO), junto a representantes de comunidades regionales de distintos departamentos, como Calamuchita, Punilla, Río Cuarto y San Justo.