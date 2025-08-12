Córdoba refuerza su política de prevención en adicciones

Córdoba recibió a Olivier Inizan, María Mercedes Dueñas y Luis Ignacio García Sigman, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y Cono Sur, en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la prevención y asistencia en materia de adicciones.

En Casa de Gobierno, autoridades provinciales y municipales expusieron el despliegue territorial de dispositivos de atención, programas preventivos y espacios de formación, articulados a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Se compartieron también lineamientos internacionales para el abordaje integral de la problemática.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, valoró la visita como “un orgullo” y remarcó que la prevención basada en el modelo de rol sano es uno de los ejes de gestión. Desde la ONU, Inizan destacó la necesidad de “programas basados en evidencia” y el rol central del involucramiento familiar para reducir el consumo.

La comitiva recorrió el Centro RAAC Capital, donde se presentó el funcionamiento asistencial y las fases de tratamiento. Luego, en una jornada de intercambio con la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Católica de Córdoba, se abordaron experiencias en terreno, prevención comunitaria y cooperación interinstitucional.

Las exposiciones incluyeron avances en prevención adaptada a distintas etapas de vida y estrategias regionales de cooperación. El encuentro reunió a referentes provinciales, municipales, académicos y técnicos, consolidando un espacio de articulación que refuerza el compromiso conjunto por entornos más saludables.