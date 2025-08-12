Córdoba reunió a líderes cooperativistas y mutualistas de América Latina en un encuentro histórico

Con una asistencia que superó las 4.000 personas, finalizó el 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, realizado el 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. El evento, organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, a cargo de Gustavo Brandán, reunió a referentes del sector de Argentina y América Latina bajo el lema “Dar voz, nos une”.

La apertura estuvo a cargo del gobernador Martín Llaryora y contó con la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto. El encuentro tuvo una notable repercusión nacional e internacional, consolidándose como uno de los más relevantes de la región.

Entre los asistentes se destacaron ministros provinciales, intendentes, legisladores, presidentes de Comunidades Regionales, el viceintendente Javier Pretto y equipos técnicos de áreas como Educación, Salud, Desarrollo Social, Infraestructura y Bioagroindustria, reafirmando el compromiso transversal del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento del cooperativismo y el mutualismo como motores de desarrollo social y productivo.

Durante dos jornadas, se llevaron adelante más de 20 paneles con oradores de Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Los debates abordaron temas clave como finanzas asociativas, energías renovables, economía circular, juventud, salud, tecnología, formación y servicios públicos.

Además, el salón de exposiciones reunió más de 30 stands de cooperativas, mutuales, instituciones y organismos públicos, que ofrecieron un espacio para el intercambio y la articulación de proyectos.

“El Congreso superó ampliamente nuestras expectativas. Hemos sentado bases sólidas para un trabajo conjunto que potencie un futuro mejor”, señaló el ministro Brandán, quien remarcó que el Gobierno provincial reafirma su compromiso con un sector que “todos los días genera producción, empleo, servicios y desarrollo en cada rincón de la provincia”.

El evento dejó como saldo un fortalecimiento del diálogo institucional, nuevas alianzas de trabajo conjunto y la proyección de una agenda asociativa desde Córdoba hacia América Latina, orientada a generar oportunidades, empleo y bienestar en las comunidades.