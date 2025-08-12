De Córdoba a San Luis: tecnología de punta para combatir el delito

En el Salón Azul de la Jefatura de Policía, el jefe de la fuerza cordobesa, Leonardo Gutiérrez, y el subjefe, Federico Cisnero, recibieron a la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

Durante el encuentro, el director general de Tecnología de la Información y Análisis Estadístico, Andrés Cambronero, expuso el funcionamiento de la estructura tecnológica que emplea la Policía de Córdoba, detallando sus capacidades en materia de gestión, análisis y soporte para la labor operativa.

Por su parte, la funcionaria puntana y su equipo presentaron la experiencia de San Luis en la incorporación del sistema de Comunicación de Misión Crítica, recientemente implementado en esa provincia. Esta herramienta busca optimizar la coordinación y la respuesta ante emergencias, elevando los estándares de seguridad y eficiencia.

El intercambio se enmarca en una estrategia de cooperación interprovincial que busca compartir buenas prácticas, avanzar en la modernización de las fuerzas y mejorar la respuesta ante las demandas de seguridad ciudadana.