Ediles de Los Cocos participaron del 9° Encuentro Regional de Capacitación

Los Cocos. En el marco del Programa de Fortalecimiento de Concejos Deliberantes de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, ediles de Los Cocos participaron el último sábado del 9° Encuentro Regional de Capacitación, cuyo tema central fue: "Cómo Analizar el Presupuesto del Sector Público”, dictado por la licenciada Sofía del Valle.

Al mismo asistieron los concejales Gustavo Moreira, Ivana Palomeque y Nora Osses.

El encuentro se realizó en las instalaciones del hotel Mónaco, y el mismo sábado el Presidente del Concejo Deliberante Gustavo Moreira, firmó un "convenio de adhesión al programa de fortalecimiento de Concejos Deliberantes con la Legislatura de la Provincia de Córdoba".



