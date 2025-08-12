El Ministerio de Ambiente capacitó a alumnos primarios de Capilla del Monte

Capilla del Monte. En el marco del Programa Municipal de Escuelas Sustentables, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba brindó una capacitación a alumnos de primer grado “A” de la Escuela Manuel Belgrano de Capilla del Monte.

La actividad se denominó “Banco de semillas de especies nativas, su importancia en la conservación de la biodiversidad”, y estuvo a cargo del equipo técnico de la Secretaría de Biodiversidad de la Provincia.

Durante el encuentro, se capacitó a los alumnos en la generación y conservación de plantines autóctonos, reforzando desde temprana edad, el compromiso con la protección del medio ambiente y la biodiversidad local.

Esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente local, contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, el Vivero San Rafael y el Guardaparque Julio Guevara. Con estas acciones, nuestra localidad avanza en su objetivo de construir una ciudad sustentable, integrando a la comunidad educativa en el cuidado de los ecosistemas regionales.