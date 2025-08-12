La Falda participó en Meet Up Argentina 2025

La Falda. El pasado 6 y 7 de agosto, la ciudad de Buenos Aires fue sede de la quinta edición de "Meet Up Argentina", el evento más relevante del país dedicado al turismo de reuniones, y La Falda formó parte con una participación activa y estratégica.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Econ Local, Gisela Godino, fue quien representó a La Falda ante referentes nacionales e internacionales del sector, continuando el trabajo de posicionar a la ciudad como un destino ideal para eventos, congresos y actividades culturales y deportivas.

Durante ambas jornadas, el stand de La Falda fue espacio de intercambio con organizadores y operadores especializados, donde se presentaron las ventajas competitivas de la ciudad en términos de infraestructura, conectividad, identidad local y servicios.

"Con propuestas concretas, La Falda se proyecta como protagonista del turismo de reuniones en Punilla”, subrayaron.