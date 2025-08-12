Llegará un nuevo "Seminario de Simbología Funeraria" a Valle Hermoso

Valle Hermoso. El lunes 8 de septiembre, con modalidad virtual y material en PDF, se concretará un nuevo "Seminario de Simbología Funeraria" en Valle Hermoso.

Éste será un recorrido único por los símbolos, rituales y significados que atraviesan la historia y la cultura. El mismo está organizado por la Revista Patrimonio Funerario y Universidad Popular de Valle Hermoso – Extensión Universitaria UNC.

Contenidos:

? Conceptos y palabras

? Iconografía, iconología y alegorías

? Simbología funeraria general, cristiana y masónica

? Talismanes y cultura Wicca

? Rituales simbólicos

Descuentos para Municipios y Museos. El formulario debe solicitarse al 3515720619 / 3512150666.