Llegará un nuevo "Seminario de Simbología Funeraria" a Valle Hermoso
Valle Hermoso. El lunes 8 de septiembre, con modalidad virtual y material en PDF, se concretará un nuevo "Seminario de Simbología Funeraria" en Valle Hermoso.
Éste será un recorrido único por los símbolos, rituales y significados que atraviesan la historia y la cultura. El mismo está organizado por la Revista Patrimonio Funerario y Universidad Popular de Valle Hermoso – Extensión Universitaria UNC.
Contenidos:
? Conceptos y palabras
? Iconografía, iconología y alegorías
? Simbología funeraria general, cristiana y masónica
? Talismanes y cultura Wicca
? Rituales simbólicos
Descuentos para Municipios y Museos. El formulario debe solicitarse al 3515720619 / 3512150666.