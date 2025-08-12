Rio Cuarto: La Provincia invertirá $4.000 millones en la pavimentación de calles

El gobernador Martín Llaryora y el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, firmaron hoy un convenio para la pavimentación de calles urbanas en la Capital Alterna, con una inversión provincial de 4.000 millones de pesos.

La ejecución y dirección técnica de los trabajos estará a cargo del municipio, mientras que Vialidad Provincial realizará la supervisión e inspección de la obra. El plazo previsto para su finalización es de 12 meses.

Durante el acto, Llaryora destacó el compromiso de la Provincia de acompañar el plan municipal de infraestructura vial:

“El municipio, junto a los vecinos, lleva adelante un plan ambicioso de pavimentación de calles, y desde la Provincia queremos fortalecerlo. Esto genera empleo y mejora la calidad de vida, porque no es lo mismo una calle de tierra que una pavimentada”, afirmó el Gobernador.

Asimismo, el mandatario ponderó el avance de la Circunvalación de Río Cuarto, subrayando que “hoy la Capital Alterna cuenta con la obra civil más importante de la Argentina, que transformará para siempre su infraestructura, salvará vidas y optimizará los tiempos de traslado”.

Por su parte, el intendente De Rivas valoró el trabajo conjunto con la Provincia: “No hay posibilidad de desarrollo para una ciudad sin generar infraestructura. Con este acuerdo de 4.000 millones de pesos, podremos avanzar desde septiembre en las 100 cuadras de pavimento previstas en cinco barrios, que ya están licitadas. Agradezco al Gobernador por este acompañamiento que impulsa el crecimiento de Río Cuarto”.