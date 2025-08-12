Traslasierra: avanza en Mina Clavero el museo en honor a Jorge Recalde

Mina Clavero. El Museo Jorge Raúl Recalde será un hito que impulsará el turismo en Mina Clavero, declarada Capital Nacional del Rally.

El último viernes, el intendente Luis Quiroga, junto a la secretaria de Planeamiento Territorial, Estela Vieyra, se reunió con los hermanos José María y Alejandra Recalde para supervisar el avance del Museo Jorge Raúl Recalde.

"Este espacio no solo honrará la memoria de nuestro ´Cóndor Transerrano´, sino que se proyecta como un nuevo producto turístico para nuestra ciudad, Capital Nacional del Rally”, destacó el mandatario.

Esta obra de la Fundación Jorge Raúl Recalde avanza sin pausa con el acompañamiento cercano del municipio.

Se espera que a fin de año se complete el doble techo, un paso fundamental para abrir las puertas a un lugar que celebrará nuestra historia y atraerá a miles de visitantes.

