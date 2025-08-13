Así será el operativo de seguridad para LOS PUMAS vs ALL BLACKS

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) presentó los últimos detalles del operativo de seguridad para el partido entre Los Pumas y los All Blacks.

Durante la reunión se definió que el estadio abrirá sus puertas a las 15:00, con el objetivo de evitar aglomeraciones. El encuentro está programado para este sábado a las 18:10.

El público podrá ingresar únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:

Portones 1 y 2: Platea Ardiles.

Portón 1 bis: Popular Artime.

Portón 3: Popular Willington.

Portón 4: Platea Gasparini.

Asimismo, se confirmó la instalación de un espacio recreativo para simpatizantes, los lugares habilitados para estacionar en las inmediaciones del estadio, el servicio de transporte público para el traslado de asistentes y la custodia de ambos seleccionados.

Cabe destacar que está prohibido el ingreso con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad del evento.

En cuanto a la planificación general de seguridad, se acordó que la cobertura en el estadio Kempes será realizada en conjunto con seguridad privada y otras entidades provinciales y municipales.

De la reunión participaron el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, acompañado por el subjefe de Policía, Marcelo Marín, y el director general de Seguridad Capital, Iván Rey. También asistieron Ignacio Rinaldini (BS Group) y Gonzalo Moreno (Ministerio Público Fiscal), además de representantes de la Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Turismo, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Bomberos, Secretaría de la Mujer, Caminos de las Sierras, seguridad privada y organismos municipales.

Fanfest

En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.

Estacionamientos

Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y Centro de Convenciones.

Transporte público

Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final el estadio Kempes.

Emergencias

El servicio de asistencia médica contará con siete ambulancias y dos carpas sanitarias ubicadas en los sectores Norte y Sur. Se sumarán 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal.

Custodia de los equipos

Ambos seleccionados tendrán custodia permanente de la Policía de Córdoba, tanto durante sus estadías como en los traslados, con cápsulas de seguridad para cada desplazamiento oficial. Habrá custodias especiales para jugadores referentes e integrantes del staff técnico, y chequeos preventivos a cargo de la Brigada de Explosivos en locaciones y vehículos.

Alojamientos

La delegación de Los Pumas ya se encuentra alojada en el Hotel Holiday Inn hasta su traslado al aeropuerto el domingo, a las 12:30. El seleccionado neozelandés pernoctará en el Hotel Quinto Centenario hasta las 7:00 del domingo.

Cierre de parques

Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.

Sobre el partido

Si bien será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Córdoba, esta es la cuarta visita de los All Blacks a la provincia, donde ya jugaron en 1976, 1985 y 1991.

En esta oportunidad, las escuadras se enfrentarán en dos encuentros correspondientes al Visa Macro Rugby Championship 2025: el primero, este sábado en Córdoba, y el segundo, el 23 de agosto en Buenos Aires, en el estadio de Vélez Sarsfield.

El Rugby Championship es el torneo anual que reúne a los cuatro equipos más importantes del hemisferio sur: Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.