Convocatoria WISE: Un nuevo programa para mujeres emprendedoras científicas y tecnológicas

La Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, abrió la convocatoria Wise (Women in STEM Entrepreneurship), un programa para impulsar proyectos vinculados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas destinado a mujeres de toda la región.

El programa se desarrollará de manera híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales, y prevé la participación de al menos 70 mujeres que serán seleccionadas mediante un formulario online.

El objetivo es fortalecer capacidades emprendedoras, promover la sostenibilidad de los proyectos y generar redes de acompañamiento.

WISE está dirigido a estudiantes, graduadas, investigadoras o emprendedoras vinculadas al ámbito científico y tecnológico, con o sin formación formal en áreas STEM. También pueden participar mujeres con ideas de negocio o emprendimientos en marcha.

La propuesta se estructura en tres fases y es coordinada por medio de la Escuela de Negocios IAE, la cual incluye formación, mentorías individuales y un módulo de crecimiento estratégico.

La primera, titulada “Emprendiendo en STEM”, es un curso de formación compuesto por siete seminarios temáticos que abordan desde la generación de ideas hasta la validación del modelo de negocio, incluyendo herramientas de marketing, liderazgo, financiamiento y gestión de equipos.

Este bloque inicial busca brindar herramientas prácticas para iniciar o estructurar un emprendimiento con base tecnológica o científica.

La segunda etapa consiste en “Mentorías Personalizadas”. Un grupo de emprendedoras, que ya tengan proyectos en marcha, podrá acceder a seis encuentros virtuales con mentores del ecosistema emprendedor.

Estas sesiones apuntan a acompañar el proceso de toma de decisiones estratégicas y superar desafíos específicos según cada caso.

Por último, aquellas iniciativas con mayor grado de avance podrán pasar a la fase de “Scaling Up”, orientada a emprendedoras que necesiten fortalecer sus estrategias de crecimiento.

Esta última instancia contempla formación especializada, espacios de networking y apoyo técnico a través de asesorías, con foco en sostenibilidad, finanzas, liderazgo y expansión del negocio.

La Presidenta Emérita EmprendeIAE y profesora de IAE Business School, Silvia Torres Carbonell, destacó con alegría traer el programa WISE a Córdoba, destacando a la provincia como un lugar clave en innovación y emprendimiento.

“Nuestro objetivo es atraer y reunir al talento femenino en STEM, brindando formación emprendedora y promoviendo la creación de startups basadas en ciencia y tecnología lideradas por mujeres”, expresó.

Además de las capacitaciones, el programa prevé la entrega de certificados de participación, la creación de una red de mentores y aliadas estratégicas, y la elaboración de un informe final que releve los resultados cualitativos y cuantitativos de la experiencia.

WISE forma parte de una estrategia provincial que promueve la innovación con enfoque de género como motor para el desarrollo económico local.

El programa busca impulsar el talento de mujeres que ya están generando conocimiento, acompañarlas en el proceso de convertir sus ideas en negocios sostenibles y seguir fortaleciendo el ecosistema científico-tecnológico con mayor equidad.

Las interesadas pueden postular completando un formulario online con sus datos personales, intereses y perfil emprendedor, disponible hasta el 20 de agosto en el siguiente link:

? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAPfP-FvuwD2ELirNftz291XMsXeFAkCB2mq0RL2ybrU2_fw/viewform