Córdoba refuerza la capacitación policial en cibercrimen y ciberseguridad

En el Salón Auditorio de la Jefatura de Policía de Córdoba se desarrolló una capacitación en Cibercrimen y Ciberseguridad organizada por el Departamento Escuela Investigación del Crimen. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad frente a las nuevas modalidades delictivas en el ámbito digital.

Durante la jornada se trataron temas como patrullaje digital, investigaciones con criptoactivos, cooperación con plataformas internacionales y las tendencias actuales en fraude electrónico. Además, se abordaron problemáticas como estafas virtuales, grooming, phishing, secuestros de datos, suplantación de identidad y otros delitos informáticos complejos.

La iniciativa se enmarca en la necesidad de dotar de herramientas y conocimientos actualizados al personal policial de distintas dependencias, potenciando su capacidad de prevención e investigación en un contexto de delitos cada vez más sofisticados.

Participaron el subdirector general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver; el director de Análisis de la Información y Antiterrorismo, Osvaldo Moyano; y otras autoridades vinculadas a la investigación y seguridad digital.