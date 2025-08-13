Cuesta Blanca instaló puntos de reciclado para recolectar residuos

La comuna de Cuesta Blanca instaló puntos de reciclado de residuos que permitirán a vecinos y turistas colaborar con la limpieza de la localidad y el cuidado del ambiente.

En los mismos, se podrá hacer la clasificación de plásticos, cartón, vidrio y húmedos orgánicos.

Los desechos serán recolectados los días miércoles por personal de la comuna, por lo que se solicita a residentes y visitantes que colaboren con las acciones que apuntan a cuidar el ambiente. Asimismo, se recuerda que cada vecino deberá poseer cesto de residuos en su domicilio.