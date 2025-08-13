La Falda celebró el 56º aniversario de su cuartel de bomberos

La Falda. Con un emotivo acto, la ciudad de La Falda conmemoró el 56º aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín. La ceremonia contó con la presencia del intendente Javier Dieminger y del secretario de Gobierno, Gonzalo Murúa.

El cuerpo de bomberos está integrado por más de 45 efectivos que prestan servicio de manera voluntaria, respondiendo a emergencias y urgencias que ponen en riesgo la vida o los bienes de los vecinos.

“Desde el Municipio, les agradecemos y felicitamos por la labor y el compromiso de siempre. Por muchos años más”, expresó el Ejecutivo local, destacando el sacrificio y la vocación de quienes integran la institución.

