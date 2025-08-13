Millonaria inversión para mejorar rutas en Cruz del Eje

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó dos obras viales clave para el departamento Cruz del Eje, en el marco del Plan de Igualdad Territorial.

El proyecto contempla la pavimentación de los últimos 3,7 km de la RP A-175 hasta el ingreso a Alto de Los Quebrachos y 1,5 km dentro de la travesía urbana de la comuna. Además, se rehabilitarán 16 km del mismo corredor entre Cruz del Eje, El Brete y Media Naranja.

La intervención prevé una calzada de 6,70 metros de ancho, banquinas de 3 metros sin pavimentar, cunetas de al menos 2,50 metros y señalización vertical y horizontal conforme a la Ley Provincial 8560. Se incluyó la adecuación del sistema de riego por canales que cruza la traza.

El titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, encabezó el acto licitatorio acompañado por los presidentes comunales de Alto de Los Quebrachos, Media Naranja, El Brete y Bañado de Soto, así como el legislador departamental Fernando Luna.

“Es una ruta muy transitada, que cruza varias comunas y para la región es importante poder sacar la producción por caminos seguros”, señaló Juan Carbelo, jefe comunal de Media Naranja. Por su parte, Fabricio Ruiz, de Bañado de Soto, destacó que “esta es una obra histórica que va a transformar el pueblo”.

Se presentaron ofertas de las empresas A.Fe.Ma S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., Luis Losi S.A. y VIAL RG S.A.