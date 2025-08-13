Se disputó el 3° torneo de rugby en establecimientos penitenciarios

Con la participación de cuatro equipos integrados por internos de distintas cárceles provinciales, se desarrolló en el Complejo Carcelario N° 1 “Rdo. Francisco Luchesse” de Bouwer el 3° Torneo de Rugby en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa que combina deporte, disciplina y oportunidades de reinserción social.

El certamen, organizado por el Ministerio de Justicia y Trabajo a través de la Secretaría de Organización Penitenciaria y el Proyecto RUAJ-Bouwer, reunió a unos 120 internos provenientes de los establecimientos penitenciarios de San Francisco (Los Caranchos), Río Cuarto (Los Águilas del Imperio), Cruz del Eje (Los Leones de Judá) y Córdoba Capital (RUAJ).

Durante la apertura, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó el compromiso de quienes hacen posible esta propuesta: “Hoy tenemos cuatro equipos que representan mucho más que un nombre y una camiseta: representan un proyecto con cuatro pilares fundamentales para la verdadera reinserción social: la espiritualidad, el deporte, el estudio y el trabajo”.

López subrayó que más allá de los premios, el verdadero logro es el ejemplo que brindan los participantes: “Ustedes ya ganaron. Son un ejemplo para el resto de los internos y para nosotros. Desde el lugar que ocupan, están aportando a una sociedad mejor”.

En la misma línea, el secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega, remarcó la transformación en la política penitenciaria y reafirmó el compromiso del Estado provincial con programas que promuevan la resocialización efectiva: “Queremos que, el día de mañana, cuando recuperen su libertad, sientan que hemos sido colaboradores en su retorno a la vida en sociedad de la mejor manera posible”.

La enseñanza del rugby en contextos de encierro implementada en unas 50 cárceles del país busca fomentar valores como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal.

Fiel a la tradición de este deporte, la jornada concluyó con un tercer tiempo en el que jugadores, voluntarios, autoridades y colaboradores compartieron un momento de camaradería y diálogo, reforzando vínculos en un ambiente distendido.

El evento contó con la presencia del secretario de Justicia, Leandro Goria; la secretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud, María Pía Guidetti; el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte; y representantes de organizaciones sociales y deportivas, entre otros.