Valle Hermoso avanza con obras y mantenimiento en la ciudad

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informó que las cuadrillas se encuentran trabajando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar, reparar y acondicionar espacios públicos y servicios.

En esta etapa, las tareas incluyen el recambio de luminarias LED y la limpieza de diversos sectores. “Seguimos trabajando para cuidar y mejorar nuestros espacios públicos”, señalaron desde la dependencia.