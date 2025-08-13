Villa Giardino lanzó la convocatoria para el Progresar Obligatorio 2025
Villa Giardino. El municipio de Villa Giardino anunció la apertura de la Segunda Convocatoria 2025 de la línea Progresar Obligatorio, destinada a jóvenes que deseen continuar sus estudios. Los interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el 1 de septiembre.
Para acceder al beneficio es necesario contar con usuario propio en Mi Argentina, CBU o CVU a nombre del solicitante y datos actualizados en ANSES. Desde la Oficina de Desarrollo Social, ubicada en Av. San Martín 1257, se brinda asistencia para completar el trámite de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
“Prepará todo con anticipación para que el proceso de inscripción sea más rápido y sencillo. Recordá traer el DNI, celular con carga y la clave de Mi Argentina. Si no la recordás, aquí intentaremos recuperarla”, informaron desde el área.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3548-491424.