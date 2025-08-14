Capilla del Monte: más de 20 instituciones participaron de la Expocarreras

Capilla del Monte. Más de veinte universidades e institutos superiores de toda la provincia participaron de la Tercera Edición de la Expocarreras, organizada por el Municipio en el IPEM 88. El evento tuvo como objetivo acercar la oferta académica a estudiantes secundarios en búsqueda de su futuro profesional.

El intendente Fabricio Díaz recorrió la muestra y destacó su importancia en el contexto educativo que vive la ciudad:

“Estamos viviendo un momento histórico para Capilla del Monte y la región. En el predio de al lado, el Gobierno Provincial avanza en la construcción de la Sede Regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), una obra que beneficiará a jóvenes de toda la región”, expresó.



Educación superior al alcance de todos

Díaz remarcó que este proyecto es parte de la Política de Federalización de la Educación Superior impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que busca garantizar el acceso a la universidad pública en todo el territorio provincial.

La jornada contó con autoridades educativas, profesionales locales, representantes municipales, instituciones de nivel medio y superior, y una gran cantidad de estudiantes que participaron de charlas de orientación vocacional para definir su futuro académico.

