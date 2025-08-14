Cómo postular a becas y programas académicos en Estados Unidos

El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la realización del conversatorio “Oportunidades académicas y científicas en Estados Unidos: claves para postular con éxito a becas”, un espacio destinado a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales que buscan acceder a programas de grado, posgrado y estancias en universidades de ese país.

La actividad contará con la disertación de la Dra. Norma González, representante para América del Sur de la Oficina de Estudios de Posgrado de Rice University y ex directora ejecutiva de la Comisión Fulbright en Argentina. También habrá testimonios locales que compartirán experiencias y recomendaciones para concretar una postulación exitosa.

El encuentro se realizará el miércoles 20 de agosto a las 16:30 en el Auditorio del Ministerio de Economía y Gestión Pública (Av. Concepción Arenal 54, Córdoba). La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario online.

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, junto a Córdoba Acelera de la Municipalidad de Córdoba. Desde el Gobierno provincial se destacó que este tipo de iniciativas busca promover la formación académica, la internacionalización del talento local y el fortalecimiento de capacidades profesionales para una sociedad más innovadora y competitiva.