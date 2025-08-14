Convocatoria a grupos y elencos de teatro independiente

La Agencia Córdoba Cultura convoca a grupos y elencos de teatro de la provincia a participar en la 15° edición del Festival Internacional de Teatro (FIT) Córdoba Mercosur, que se realizará del 4 al 12 de octubre de 2025, en todo el territorio provincial.

La inscripción y recepción de espectáculos está abierta hasta el 24 de agosto de 2025, sin excepción.

Podrán participar elencos que residan y desarrollen su actividad en la provincia con obras para público adulto cuyos estrenos se hayan producido durante el año 2023 hasta el 3 de agosto 2025 y que no hayan participado en ediciones anteriores de Festivales.

Los postulantes deberán contemplar la posibilidad de adecuar su puesta en escena a otros espacios escénicos con la finalidad de hacer circular los espectáculos dentro del territorio provincial.

Se seleccionarán hasta 5 (cinco) espectáculos para realizar hasta 2 (dos) funciones en el marco del festival. Los elencos seleccionados percibirán la suma de $700.000 (pesos setecientos mil) por cada función.

Bases de la convocatoria: https://cultura.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/08/Bases-Convocatoria-FIT-Cordoba-Mercosur-2025.docx.pdf

Serán admitidas sólo aquellas postulaciones que cumplan con todos los requisitos solicitados, respetando el envío de información mediante el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl-LuU5K7jWzC7hsNzIhQ5ZZFD4SSsITGxzsAeAWD1kySPLg/viewform?usp=send_form

Requisitos a completar en el formulario

La información y datos a remitir será la siguiente:

SOBRE LA COMPAÑÍA

Nombre del Grupo o elenco

Breve síntesis de su trayectoria (máximo 10 líneas).

Localidad de procedencia del Grupo.

SOBRE LA OBRA

Nombre del espectáculo

Lenguaje artístico al que corresponde (teatro, circo, teatro de objetos, etc).

Duración

Público destinatario

Síntesis argumental (máximo 10 líneas)

Link de video completo de la obra.

SOBRE EL RESPONSABLE DE COBRO (Facturación propia)

Nombre Completo

DNI

CUIT

Dirección (calle, número, piso, dpto, barrio y ciudad)

ADJUNTOS

Fotografías de la obra.

Dossier del espectáculo con: ficha artística completa (rol y nombre de todos los integrantes), ryder técnico, planta de luces, planta escenográfica, espacio escénico mínimo, peso y volumen de carga y/o cualquier otra información que consideren necesaria.

Autorización del autor o autorización de derechos de Argentores.

DNI frente del responsable de cobro (Foto o escaneo)

DNI dorso del responsable de cobro (Foto o escaneo)

Constancia de CUIT (ARCA) del responsable del grupo ante la Agencia Córdoba Cultura (Monotributistas: Constancia de opción Monotributo)

*Para mayor información, consultar vía correo electrónico: [email protected]