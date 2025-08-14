Córdoba participó en el 35° aniversario de la Defensoría santafesina

En Santa Fe, se llevó a cabo el acto por el 35° aniversario de la Defensoría del Pueblo, que contó con la presencia de delegaciones de todo el país. Córdoba estuvo representada por el Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, quien reafirmó el compromiso de cooperación institucional para la protección y promoción de derechos.

Durante la jornada, se desarrolló una mesa testimonial junto a representantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, donde se revalorizó la historia de las defensorías y se debatió la importancia de otorgarles rango constitucional en los casos donde aún no lo poseen.

Otros ejes abordados incluyeron seguridad, género, innovación digital, salud, movilidad urbana y desarrollo local.