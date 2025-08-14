El sudeste cordobés refuerza la lucha contra el trabajo infantil

El Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba conformó la Mesa Local de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en el sudeste provincial. La nueva instancia abarcará los departamentos Unión, General San Martín y Marcos Juárez, con el objetivo de fortalecer la prevención, erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

La firma del convenio se realizó en la Municipalidad de Bell Ville, con la participación del secretario de Trabajo y presidente de COPRETI, Omar Sereno, y los delegados regionales de Trabajo María Celeste De Dominici (Bell Ville), Ignacio Venencia (Villa María) y Juan Manuel Barberis (Marcos Juárez), quienes coordinarán la convocatoria de la Mesa.

En el acto estuvieron presentes la subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales, Elizabeth Bianchi; el intendente de Bell Ville, Juan Manuel Moroni; intendentes de la región y representantes de instituciones públicas y privadas que adhirieron a la iniciativa y se comprometieron a trabajar de manera coordinada.

La nueva Mesa Local COPRETI Sudeste se suma a las ya constituidas en Río Cuarto, Cruz del Eje-Deán Funes y Tercero Arriba-Calamuchita. Su funcionamiento incluye la instalación de agendas locales y la elaboración de diagnósticos territoriales que permitan diseñar acciones específicas para cada comunidad.

Desde COPRETI Córdoba se brindará apoyo y asistencia técnica, en el marco del “Plan Provincial para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2024-2027”. Los integrantes de la Mesa Local Sudeste se comprometieron a impulsar acciones para restituir derechos vulnerados, sensibilizar sobre la problemática y promover la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes en la región.