Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba anunció que durante este viernes 15 de agosto se implementarán cambios en la frecuencia del transporte urbano de pasajeros. La medida se debe a la llegada de un fin de semana largo (se declaró «día no laborable» al aniversario del Paso la Inmortalidad del General José de San Martín) y también se dio a conocer el esquema de servicios.

El transporte urbano circulará mañana con frecuencia de día sábado y refuerzos, mientras que el sábado y domingo lo hará de manera habitual. En tanto, la recolección domiciliaria de residuos se prestará con normalidad durante los tres días.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el estacionamiento controlado serán gratuitos el viernes en los lugares permitidos y el sábado se trabajará con modalidad habitual.

Asimismo, el Palacio 6 de Julio atenderá el viernes y sábado, de 8 a 16 hs, exclusivamente para la activación de la Tarifa Social destinada a personas mayores de 70 años (el resto de las dependencias estarán cerradas).

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente abrirán de 8 a 18 hs. y las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas durante todo el fin de semana.