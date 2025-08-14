Los Cocos celebrará el Día del Niño con juegos, música y merienda

Los Cocos. El próximo domingo 17 de agosto, el municipio de Los Cocos invitó a disfrutar de una jornada especial por el Día del Niño, con propuestas recreativas para toda la familia.

Los festejos se realizarán de 14:30 a 17:30 horas en la cancha de Once de Los Cocos. Habrá juegos, cabina fotográfica para llevarse un recuerdo y una merienda para compartir. Desde la organización sugieren a los asistentes llevar su propia taza.

“Será una tarde para jugar, reír y compartir en comunidad”, señalaron desde el Área de Deportes y la Municipalidad de Los Cocos, organizadores de la propuesta.



Trabajo conjunto

El evento cuenta con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Los Cocos, Centro de Jubilados Los Cocos, Grupo Scout Brownsea, Plataforma Productiva Los Cocos y Ballet Huellas Ancestrales.

