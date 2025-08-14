Monte Leña tendrá un nuevo puente en su acceso

La Provincia construirá un nuevo puente sobre el río Ctalamochita, en el acceso a Monte Leña, Departamento Unión, para reemplazar la actual estructura metálica.

En la calle principal de acceso a la localidad hoy se cuenta con un puente metálico de cruce que resulta insuficiente para la demanda de tránsito. A partir de esta situación, se construirá uno nuevo con las dimensiones y capacidad de carga adecuada para el tránsito pesado. El actual quedará como puente peatonal.

A partir de los condicionantes funcionales, viales, topográficos, geotécnicos e hidráulicos del lugar de emplazamiento de la obra, se proyectó un puente de planta recta de 55 metros de longitud total, compuesto por un tramo central de 35 metros de luz parcial y dos tramos laterales extremos de 10 metros de longitud parcial cada uno.

El ancho total del tablero es de 11.30 metros, compuesto por una calzada de 7.30 metros de ancho, banquinas de 1.50 metros de ancho cada una, y dos guardaruedas laterales.

La Dirección Provincial de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la obra con un presupuesto oficial de 1.668.659.674 pesos.

El acto licitatorio fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Monte Leña; Gustavo Isoardi, y representantes de las empresas participantes.

Presentaron ofertas:

Vial RG S.A.

Estructuras S.A.C.LC.I. Y F

Paschini S.A.