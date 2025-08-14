No habrá hinchas visitantes en los encuentros ante Unión y San Martín de San Juan

La Mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) diagramó los dispositivos de seguridad para los dos encuentros de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional que se jugarán en Córdoba capital. Tanto en el duelo entre Instituto y Unión, como en el de Talleres y San Martín de San Juan, no habrá presencia de público visitante.

Instituto – Unión

El partido se disputará este viernes a las 19 en el estadio Juan Domingo Perón, de barrio Alta Córdoba. Las puertas se abrirán desde las 17 y el ingreso de los hinchas se realizará por los portones habituales. El acceso de la delegación local será por la puerta 4 y el de la visita, por la zona del vestuario visitante, junto a la puerta 6.

El público podrá ocupar los sectores Popular Sur, Popular Norte, Preferencial, Platea Baja y Platea Alta Kempes. La delegación de Instituto se alojará en el Hotel Quorum, en avenida La Voz del Interior.

Talleres – San Martín de San Juan

El encuentro se jugará el lunes a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, con apertura de puertas desde las 19 y habilitación de todas las tribunas. Los parques aledaños tendrán horarios especiales: el Parque del Kempes cerrará a las 17, el Parque Bustos a las 18, mientras que el Parque del Chateau permanecerá abierto todo el día.

Los estacionamientos oficiales serán las playas Norte y Sur, Parque del Kempes, y las de la Facultad de Turismo Montes Pacheco y del Centro de Convenciones.

El transporte público de refuerzo saldrá desde Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas a partir de las 18:30. La delegación de Talleres se alojará en el Orfeo Suites Hotel de Rodríguez del Busto, y la de San Martín de San Juan en el Orfeo Suites Hotel de Salsipuedes.

En las reuniones de coordinación participaron representantes de la Agencia Córdoba Deportes, Turismo, los clubes involucrados, Policía, FPA, Bomberos, Municipalidad de Córdoba y Tribuna Segura, entre otros organismos.