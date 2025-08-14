Pumas – All Blacks: portones, estacionamientos y colectivos especiales

La Policía de Córdoba detalló el operativo de acceso y circulación para el encuentro entre Los Pumas y los All Blacks, que se jugará este sábado 16 de agosto a las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Las puertas abrirán a partir de las 15 horas y se utilizarán los siguientes portones según la entrada adquirida:

Portón 1 y 2: Platea Ardiles.

Portón 1 Bis: Popular Artime.

Portón 3: Popular Willington.

Portón 4: Platea Gasparini.

Los estacionamientos habilitados estarán en el Centro de Convenciones (colectivos y automóviles de clubes), Montes Pacheco (Facultad de Turismo y Ambiente), Parque Bustos, Parque del Kempes (accesos Norte y Sur) y las playas Norte y Sur del estadio.

Será obligatorio presentar DNI —incluidos los menores— y entrada física o código QR.

Para facilitar la llegada, habrá ocho colectivos especiales que saldrán desde la Plaza de la Intendencia hacia el Parque del Kempes Sur, con descenso en el sector de la calesita.