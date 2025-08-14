Tulumba se prepara para el 17° Encuentro Nacional de Pintores y Paisajistas

Tulumba. La histórica localidad del norte cordobés se vestirá de arte y color para recibir, los días 12, 13 y 14 de septiembre, el 17° Encuentro Nacional de Pintores y Paisajistas. La propuesta convoca a artistas de todo el país para retratar las postales más emblemáticas de uno de los pueblos más pintorescos de Argentina.

“Toda la villa se llena de color y creatividad. Vení a disfrutar y retratar uno de los pueblitos más hermosos del mundo”, señala la invitación oficial del municipio.



Inscripción y premios

Las inscripciones estarán abiertas del 7 de agosto al 5 de septiembre a través del formulario disponible en: https://forms.gle/5ho23rgeH5hgfcBcA.

El certamen repartirá más de $2.000.000 en premios entre las categorías Profesionales y Aficionados, además de menciones especiales y sorteos.

Categoría Profesionales:

1° Premio: $800.000 (Estancia del Pilar)

2° Premio: $600.000 (Municipio)

3° Premio: $400.000 (Cultura.Cba)

Categoría Aficionados:

1° Premio: $300.000 (Estancia del Pilar)

2° Premio: $200.000 (Municipio)

3° Premio: $100.000 (Luz Mala)

