Valle Hermoso celebrará el Día Internacional del Folklore

Valle Hermoso. La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Valle Hermoso, junto al Ballet Municipal Lampatu Mayu, invitaron a toda la comunidad a participar de la gala por el Día Internacional del Folklore, que se realizará el viernes 22 de agosto a las 21 horas en el Salón Ex Hotel Buenos Aires (Remedios de Escalada 299).

La entrada será mediante un bono contribución de $2.500.

“Los esperamos para compartir una celebración especial que tiene que ver con nuestra identidad”, señala la invitación oficial.

