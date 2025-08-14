Vuelve Manos que Hablan: una nueva temporada para descubrir el alma detrás del oficio artesanal

El ciclo audiovisual Manos que Hablan presentó su segunda temporada, una propuesta audiovisual que invita a descubrir el universo íntimo de los artesanos de Córdoba. La serie está compuesta por diez capítulos que vuelve a abrir las puertas de los talleres para acercarnos al proceso creativo de quienes transforman materiales en piezas únicas con identidad propia.

Cada encuentro nos conecta con una historia, una técnica y una mirada sobre el hacer artesanal, como antesala de la 5° edición de la Feria Provincial de Artesanías “Alcira López”, que se desarrollará del 17 al 19 de octubre, en el Centro Cultural Córdoba.

El ciclo, impulsado por el área de Artesanías de la Agencia Córdoba Cultura, se podrá seguir todas las semanas a través del canal de YouTube de la Agencia.

Capítulo 1: Fernando Ariel Duboué, el arte del taraceado en madera

El primer capítulo nos lleva a Río Ceballos para conocer el trabajo del artesano Fernando Ariel Duboué. Nacido en Buenos Aires en 1952, Duboué se recibió de arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba en 1976. Luego de formar parte del plantel técnico de Obra Civil en la planta atómica Atucha I y de desempeñarse como docente universitario, decidió volcar su vocación hacia la madera: tanto en su estado natural como en las posibilidades expresivas del taraceado.

Su principal aporte a la artesanía contemporánea ha sido aplicar la técnica del taraceado a piezas volumétricas como vasijas y platos, utilizando maderas nativas, muchas veces recuperadas de leñeras. Ha participado en ferias nacionales e internacionales, obteniendo importantes premios por la calidad e innovación de su obra. Actualmente, es docente en la Tecnicatura de Ebanistería de la Universidad Provincial de Córdoba y también dicta clases en su taller.

Una experiencia imperdible para descubrir una técnica poco habitual, de la mano de un referente del oficio.

Detrás de cada objeto, una historia

Manos que Hablan propone mirar más allá del producto final, para descubrir a la persona detrás de cada creación. “El descubrimiento de estos procesos nos permite generar un ida y vuelta con el espectador. Nos hace más conscientes de lo que consumimos y nos invita a pensar en quién lo produce”, señala Luciana Torres, responsable del área de Artesanías de la Agencia.

En cada episodio, los artesanos comparten su espacio de trabajo, sus herramientas, su proceso de diseño y elaboración, revelando la belleza que se esconde en lo simple y lo hecho con dedicación. Como dijo Octavio Paz: “Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas digitales de quien lo hizo”.

Manos que Hablan es también una oportunidad para valorar lo auténtico, lo único y lo local, en un momento en que lo hecho a mano gana protagonismo como respuesta al consumo masivo y despersonalizado.

Cultura invita a sumarse a este recorrido por los talleres de nuestra provincia y a redescubrir, desde la pantalla, el arte de lo hecho con las manos.

Próximos capítulos del ciclo

A lo largo de esta temporada, Manos que Hablan recorrerá distintos rincones de la provincia para conocer el trabajo de artesanos y artesanas que, con sus manos, dan vida a piezas cargadas de identidad. Cada miércoles, una nueva historia, aquí los capítulos de agosto:

Capítulo 2 (miércoles 20 de agosto): Tristán Cabrera | Agua de Oro | Joyería contemporánea en metales

Desde su taller enclavado en las Sierras Chicas, Tristán Cabrera nos invita a descubrir un universo de joyería artesanal con una impronta profundamente personal. Con una formación autodidacta enriquecida por viajes, investigaciones y exploraciones técnicas, su obra se nutre de elementos culturales, materiales nobles y una sensibilidad única para el detalle. En este capítulo, conoceremos el oficio de un joyero que combina tradición, experimentación y un fuerte compromiso con su entorno.

Capítulo 3 (miércoles 27 de agosto): Familia Valzacchi | Ciudad de Córdoba | Arte vitral y restauración patrimonial

Con más de 50 años de trayectoria, el taller Mana-Balzaqui es un referente del vitral en Argentina. Hoy en manos de la tercera generación, esta familia de artesanos continúa un legado iniciado por Héctor y Ana, fusionando técnicas tradicionales —como el vitral en plomo, bronce y Tiffany— con nuevas expresiones como la vitrofusión. Este capítulo nos abre las puertas de un taller donde el vidrio, la luz y la memoria familiar se funden en piezas únicas que dialogan entre arte y oficio.