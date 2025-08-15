Córdoba pagó hoy un bono de $100 mil a jubilados con menores haberes

Este viernes 15 de agosto, los jubilados provinciales con haberes inferiores a $1.300.000 recibieron el depósito del bono extraordinario de $100.000, según informó el Gobierno de Córdoba.

El beneficio, de carácter complementario y no contributivo, se suma al incremento del 84,21% aplicado en julio al haber mínimo, que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

De acuerdo a la Provincia, el refuerzo se financia con recursos propios derivados del fallo favorable de la Corte Suprema que restituyó fondos previsionales, y se mantendrá mientras Nación continúe girando esos montos que por ley corresponden a Córdoba.

La medida busca reforzar el ingreso de los jubilados que menos perciben, ubicando a Córdoba entre los distritos con haberes mínimos más altos del país.