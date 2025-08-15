Escuelas secundarias se suman al programa Ecovivencias

La Municipalidad amplió el alcance del programa educativo Ecovivencias e incorporó a las escuelas secundarias de la ciudad, con el objetivo de acercar a estudiantes y docentes a temáticas clave para el desarrollo sostenible.

A través de talleres participativos, charlas interactivas, juegos ambientales y actividades de reflexión coordinadas por personal del ente BioCórdoba, los jóvenes se vinculan con la naturaleza, la biodiversidad, el patrimonio y la economía circular.

Los encuentros teórico-prácticos, a cargo de equipos de la Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC), del área de Fauna Doméstica del Parque de la Biodiversidad y del Parque Sarmiento, abordan ejes como biodiversidad y conservación, economía circular, cuidado de animales domésticos y valoración del patrimonio histórico-cultural.

La propuesta apunta a sensibilizar en temas ambientales y a difundir programas y acciones impulsadas desde la gestión ambiental municipal.