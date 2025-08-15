Laboulaye: Se presentó el proyecto para el nuevo edificio del Poder Judicial

Con el objetivo de acercar cada vez más la Justicia a todos los rincones de la provincia y facilitar trámites, se presentó en Laboulaye el proyecto para la nueva sede del Poder Judicial de Córdoba.

La presentación del proyecto, incluido en el Plan de Igualdad Territorial implementado por el Gobierno, estuvo a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Eugenio Angulo, y por el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián María López.

El nuevo edificio, que será erigido en un predio de siete mil metros cuadrados donado por el Gobierno provincial, ocupará un lugar en el sector denominado “Polo urbano de servicios esenciales”, colindante con el hospital regional “Ramón Cárcano” de esa ciudad cabecera del departamento Roque Sáenz Peña.

El edificio de la futura 23° sede judicial, comprendida bajo el “Programa Provincial de Acceso a la Justicia”, constará de dos niveles (planta baja y planta alta) y tres circuitos de circulación (público, técnico y de seguridad).

En la planta baja funcionará la atención ciudadana, la asesoría, el juzgado civil y dos salas de oralidad (civil y laboral); mientras que en la planta alta estará la Cámara, la Fiscalía de Cámara, el Juzgado de Control; la Fiscalía de Instrucción, la Sala de Oralidad Penal y la Sala de Jurados Populares.

En oportunidad de la presentación del proyecto, el ministro López indicó que la nueva obra será financiada con fondos de rentas generales del Poder Ejecutivo, mientras que la tarea de licitación de la obra correrá por cuenta del Poder Judicial. “Nosotros siempre lo decimos, somos de poderes distintos, pero tenemos que trabajar juntos. Respetando la independencia de poderes, pero fortaleciendo y sumando fuerzas desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa. Así se pueden concretar y lograr realizaciones importantes como la que tiene lugar en Laboulaye”.

También reconoció al Poder Judicial la “fuerte decisión de llevar adelante obras de infraestructura allí donde vive la gente y necesita la gente, sin importar la cantidad de habitantes que tiene”.

“Acceder a la justicia es hacerle un poco mejor la vida a la gente. Es solucionar con celeridad los problemas que, cuando no se atienden a tiempo, se extienden fuertemente y agrandan la grieta social en la que convivimos todos los días”, agregó el ministro.

A su vez, el presidente del TSJ reconoció una demanda histórica con Laboulaye. “Pero gracias a la voluntad política y del trabajo articulado de todos los poderes hoy se puede presentar el proyecto de este anhelado edificio judicial”, afirmó.

“Estas nuevas comodidades significan beneficios y será un aporte muy importante no sólo para empleados, funcionarios y magistrados sino también para los justiciables, que tienen derecho a que se les reconozca esa dignidad”, afirmó Angulo.

Acompañaron la presentación del proyecto en Laboulaye, entre otras autoridades, el Secretario de Justicia, Leandro Goria; el Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Luis María Sosa Lanza Castelli; la legisladora provincial María Victoria Busso, y el intendente de esa ciudad, Gino Chiapello.