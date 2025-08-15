Redireccionan el tránsito en Valle Escondido por montaje de vigas en el nuevo puente

La empresa Caminos de las Sierras informó que este sábado 16 y domingo 17 de agosto, entre las 8 y las 17 horas, se implementará un redireccionamiento de tránsito en la zona urbana de Córdoba de Ruta E-55, a la altura de la intersección de Av. Ejército Argentino y Av. República de China, debido a los avances en la obra del altonivel de Valle Escondido.

En esos horarios, quienes circulen hacia La Calera deberán doblar a la derecha en República de China, llegar hasta la rotonda de ingreso a Valle Escondido, utilizarla como retorno y volver por la misma avenida para reincorporarse a Ejército Argentino.

El operativo permitirá el montaje de vigas metálicas de la estructura de sostenimiento del nuevo puente, además de trabajos de EPEC para la elevación de la Línea de Alta Tensión en el área. La intervención busca avanzar en la construcción sin necesidad de cortes totales de tránsito a futuro.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en la zona para una circulación segura.