La Legislatura distinguió un proyecto de inclusión de la UCC

La Legislatura de Córdoba reconoció este jueves al proyecto “Fortaleciendo espacios de convivencia e inclusión social”, una propuesta desarrollada por la Cátedra de Psicología Social y Comunitaria de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), en articulación con el Centro Cultural Patito Feo.

El beneplácito legislativo fue entregado por el legislador Mariano Lorenzo, quien destacó el aporte de la iniciativa al fortalecimiento comunitario. El proyecto, enmarcado en la Responsabilidad Social Universitaria, busca acompañar y visibilizar a pequeños emprendedores y trabajadores autogestivos de sectores populares a través de talleres participativos con enfoque en la economía popular.

“Estos proyectos reflejan el compromiso de nuestras instituciones educativas y organizaciones sociales con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, afirmó Lorenzo.

Durante el acto, docentes, estudiantes, referentes sociales y emprendedores compartieron sus experiencias. Uno de los representantes estudiantiles subrayó: “La universidad no puede quedar encerrada en sus aulas. Su verdadero sentido es estar al servicio de la comunidad, trabajando junto a quienes todos los días construyen redes de apoyo y oportunidades”.

Fueron distinguidos Milagros Agüero Sepúlveda, docente titular de la cátedra; Agustín Catania, jefe de trabajos prácticos; Constanza Rodríguez Junyent, secretaria de grado del Decanato de Ciencias de la Salud; María del Rosario Orozco, de la Secretaría de Protección y Responsabilidad Social Universitaria; y Gabriela Gauna, responsable del Centro Cultural Patito Feo.