Los Pumas en el Hospital de Niños: entregaron juguetes y sonrisas

Integrantes del seleccionado argentino de rugby Los Pumas visitaron este viernes el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde entregaron juguetes a los pacientes internados.

La actividad solidaria, que forma parte del programa “Legado”, fue organizada por la Unión Cordobesa de Rugby y contó con la participación de exjugadores cordobeses del seleccionado nacional.

Durante la visita, los rugbiers recorrieron salas, compartieron charlas y se sacaron fotos con niños y sus familias. “Fue una inmensa alegría para todos, los jugadores se sacaron fotos con los chicos y sus familias, fue un momento hermoso”, expresó la directora del hospital, Verónica Petri.

En total se entregaron más de 200 obsequios. La acción se desarrolló en la previa del esperado test match de esta tarde entre Los Pumas y los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes.