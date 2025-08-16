Prunotto encabezó el inicio de la 23ª edición del encuentro inclusivo

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, acompañó la apertura de la 23ª edición del Festival Desafiarte en la Legislatura Histórica de la Capital provincial. La propuesta, que promueve un modelo de gestión cultural inclusiva, se desarrolla bajo el lema “Rodando por mi ciudad ando” y reunirá hasta el 31 de agosto a 2.156 artistas de todo el país.

Durante el acto, Prunotto destacó la emoción de los intérpretes del Himno Nacional y señaló: “En un Estado nacional que los ha olvidado, nosotros más que nunca, junto a Desafiarte, tenemos que llevar este grito federal para que desde Córdoba se escuche un fuerte ‘¡No al veto a la discapacidad!’”.

En la misma línea, Adriana Torriglia, presidenta de la Fundación Desafiarte, subrayó la fragilidad de los sectores vinculados a la discapacidad frente a la ausencia del Estado: “Aparece, desaparece, se diluye, se instala el abandono, la soledad aparece. Ante esta situación, los diferentes sectores sociales vinculados a la discapacidad son aún muy débiles”.

La organización del festival está a cargo de la Fundación Desafiarte junto a diversas instituciones comprometidas con la inclusión cultural. Además de familiares y público en general, asistieron los legisladores Carlos Carignano, Doris Mansilla y Cristina Pereyra, junto al director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral, Federico Menis.