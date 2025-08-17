Avanza la ampliación del cuartel de Malagueño con obras de fundación

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Malagueño dio un nuevo paso en su proyecto de ampliación. Actualmente se están ejecutando los trabajos de fundación, una base sólida que permitirá avanzar con la construcción de los espacios previstos para mejorar el funcionamiento de la institución.

Desde el cuerpo destacaron que la obra forma parte de la primera etapa de un plan integral que busca modernizar y ampliar la infraestructura, con el fin de brindar mayor capacidad de respuesta a emergencias.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, apoyo que fue agradecido públicamente por la comisión directiva y los integrantes del cuartel, quienes remarcaron que el beneficio alcanza no solo a la institución, sino también a toda la comunidad que confía en su labor.