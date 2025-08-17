Con bandas de música y fuerzas armadas, Córdoba honró al Padre de la Patria

En el marco del 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se llevaron a cabo actos oficiales en la ciudad de Monte Cristo y en barrio Villa El Libertador, en la capital provincial.

El tradicional desfile cívico–militar reunió a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, instituciones educativas y culturales, además de numerosas delegaciones comunitarias.

Las ceremonias contaron con el acompañamiento de prestigiosas bandas de música que entonaron marchas patrias, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al Padre de la Patria.