Los All Blacks ganaron, pero Córdoba se quedó con la verdadera victoria

Córdoba vivió este sábado una jornada que quedará en la historia: el estadio Mario Alberto Kempes fue escenario del duelo entre Los Pumas y los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Con entradas agotadas, cerca de 60 mil personas provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos colmaron las tribunas. El evento tuvo una proyección internacional inédita: la transmisión llegó a más de 60 millones de personas en el mundo y fue cubierta por más de 200 periodistas.

El gobernador Martín Llaryora presenció el partido y destacó el valor estratégico de recibir espectáculos de escala global. “Es un hecho histórico, Córdoba volvió a demostrar que está a la altura de las plazas de espectáculos más importantes del mundo”, expresó.

El impacto económico fue inmediato: más de 60 mil millones de pesos circularon en el sector hotelero, gastronómico, comercial, de transporte y servicios. En la previa, un Fanfest en la cancha auxiliar reunió a miles de familias con música, foodtrucks, juegos y pantallas gigantes.

El encuentro también se destacó por su perfil sustentable. Toda la energía del estadio fue generada con biocombustibles, dentro del programa de Transición Energética Sustentable que impulsa el Gobierno de Córdoba.

Aunque la victoria quedó en manos de los All Blacks, que se impusieron 41 a 24, la gran ganadora fue la provincia: Córdoba reafirmó su capacidad para recibir megaeventos deportivos y musicales, con planificación, infraestructura y trabajo conjunto entre el sector público y el privado.