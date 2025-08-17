Martín Llaryora encabezó el homenaje a San Martín en Río Primero

La ciudad de Monte Cristo, en el departamento Río Primero, fue escenario este domingo de los actos conmemorativos por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El gobernador Martín Llaryora y el intendente local, Daniel Haniewicz, encabezaron el tradicional desfile cívico – militar, acompañados por la vicegobernadora Myrian Prunotto, miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentes y jefes comunales de la región.

La celebración reunió a instituciones educativas, colectividades, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Bomberos Voluntarios, veteranos de Malvinas, autos antiguos, carretas y agrupaciones gauchas, que aportaron color y tradición al homenaje.

Vecinos y familias de Monte Cristo y localidades cercanas acompañaron la ceremonia desde las calles, en un emotivo tributo al Padre de la Patria.