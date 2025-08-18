Aseguran que dos afiladores de cuchillos estafaron a vecinos de Estancia Vieja

Estancia Vieja. Al menos una decena de vecinos de Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago aseguran haber sido estafados por dos afiladores de cuchillos, que en principio les decían una cifra para realizar el trabajo y luego terminaban cobrando seis veces más, bajo amenazas.

Según indicaron, los sujetos les decían que realizar el trabajo costaría 2 mil pesos por unidad y luego de terminado el afilado les terminaban cobrando 12 mil pesos por unidad.

Según los damnificados, se trata de dos jóvenes procedentes de Rosario o Buenos Aires y uno de ellos con la cara totalmente tatuada.

Un vecino comentó que fue obligado a hacer una transferencia de 35 mil pesos por el afilado de tres cuchillos pequeños.

