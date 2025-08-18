Bialet Massé reforzó su compromiso en la prevención de incendios
Bialet Massé. El intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, acompañado por el jefe de Bomberos, Sergio Capdevila, participó de la jornada “Hablemos de fuego, mientras no está”, destinada a gobiernos locales y orientada a la prevención de incendios.
El encuentro se llevó a cabo la semana pasada y reunió a autoridades y responsables de la gestión del riesgo, quienes compartieron experiencias y planificaron estrategias conjuntas para proteger las sierras y localidades de la región.
La capacitación permitió avanzar en políticas de prevención y coordinación interinstitucional frente a la amenaza de los incendios forestales, una problemática recurrente en la provincia.