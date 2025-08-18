Bialet Massé reforzó su compromiso en la prevención de incendios

Córdoba
lunes, 18 de agosto de 2025 · 00:09

Bialet Massé. El intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, acompañado por el jefe de Bomberos, Sergio Capdevila, participó de la jornada “Hablemos de fuego, mientras no está”, destinada a gobiernos locales y orientada a la prevención de incendios.
El encuentro se llevó a cabo la semana pasada y reunió a autoridades y responsables de la gestión del riesgo, quienes compartieron experiencias y planificaron estrategias conjuntas para proteger las sierras y localidades de la región.
La capacitación permitió avanzar en políticas de prevención y coordinación interinstitucional frente a la amenaza de los incendios forestales, una problemática recurrente en la provincia.
 

