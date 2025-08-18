Capilla del Monte homenajeará hoy al General San Martín

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte, en conjunto con el Centro Educativo General José de San Martín, convocó a vecinos y vecinas a participar del acto oficial en homenaje al Libertador, en el marco del aniversario de su paso a la inmortalidad.

El evento se desarrollará este lunes 18 de agosto a las 11 en la Plaza San Martín, con la presencia de instituciones educativas y autoridades locales, en una ceremonia destinada a mantener viva la memoria del prócer argentino.